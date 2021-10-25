Video Haber DHKP-C’ye büyük darbe! Mühimmat deposu çökertildi | Video
DHKP-C’ye büyük darbe! Mühimmat deposu çökertildi | Video

DHKP-C’ye büyük darbe! Mühimmat deposu çökertildi | Video

25.10.2021 | 10:43

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DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Terör örgütüne yapılan operasyon sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi.

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DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, toplam 91 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce şahısların emniyet mensuplarına eylem hazırlığında olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan şahısların ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 2 adet AK47 kalaşnikof marka makineli tüfek ve 4 adet bu tüfeklere ait şarjör, 2 adet CZ26 makineli tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet şarjör, 2 adet Scorpion (Akrep) makineli tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 5 adet "Cold", "Lama", "Walthr", "Smith Wesson" ve 'Browning' marka tabanca, 2.107 adet farklı çaplarda fişek, 1 adet üzerinde örgüt amblemi bulunan makineli tüfek kayışı ele geçirildi.

Öte yandan Pendik ilçesindeki ormanlık alanda yapılan aramalarda ise çok sayıda yaşamsal malzeme, ele geçirildi.

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