Video Haber Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan polise skandal saldırı anı kamerada

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan polise skandal saldırı anı kamerada

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan polise skandal saldırı anı kamerada
17.06.2021 | 08:53

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Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın beyzbol sopasıyla darp edildikten sonra olay yerine gelen polislere tehdit ve hakaretler yağdırdığı ve saldırdığı ortaya çıktı. Güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken Atabay’ın “Devlet varsa buraya gelecek’ diye bağırdığı duyuluyor. Polisler, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından Başkan Atabay’dan şikayetçi oldu. Atabay’ın yapılan muayenesinde 160 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından CHP’lilerin çok sayıda araç ile Didim Kaymakamı’nın evinin önüne gittiği iddia edildi.

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Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S. T'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaldırılmıştı. Mağdur kadın S.T'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz kabul edilince tecavüz soruşturmasına sil baştan başlandı.

DEVLET VARSA BURAYA GELECEK

Didim'deki bir restoranda 14 Haziran gecesi meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Başkan Atabay ile avukatının sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, kapalı olması gereken bir restoranda yemek yedikleri belirlenmişti. Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın aldığı alkolün de etkisiyle olay yerine gelen görevli sivil polisi yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı. Ayakta durmakta güçlük çeken Atabay'ın güvenlik ve cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde sürekli saldırgan bir tavır içinde olması dikkat çekiyor. Atabay'ın başka bir görüntüde ise "Devlet varsa buraya gelecek" diye bağırdığı duyuluyor.

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