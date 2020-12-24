Didim Belediye Başkanı Atabay’a Jandarma komutanını tehditten suç duyurusu | Video

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş istemeye gelen S.T. isimli kadını çiftliğe götürüp tecavüz ettiği iddiasıyla açılan savcılık soruşturması sürerken, bu kez de başı jandarma ile dertte. Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Rıza Gümüş kendilerine saldırıp tehdit ettiği iddiasıyla CHP’li Atabay hakkında hem Aydın Valiliği’ne hem de Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.