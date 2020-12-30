Direksiyon başında yemek yiyen minibüs sürücüsü yakalandı | Video
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Konya'da, şehir içi toplu ulaşımın sağlandığı minibüsün şoförünün direksiyon başında yemek yiyerek, aracı kullandığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, kimliğini tespit ettiği sürücüye "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesinden idari para cezası uygulandı.