Direksiyonu kilitlendi: Beton bloğa çarptı!
Amasya’da meydana gelen trafik kazasında beton bloğuna çarpan araç hurdaya dönerken araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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