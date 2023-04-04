Video Haber Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayashi ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayashi ile görüştü | Video

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayashi ile görüştü | Video

04.04.2023 | 19:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile bir araya geldi.

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