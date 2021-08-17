Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek
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Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası başlayan kaotik süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, tahliyelerin güvenliğin sağlanması ile yeniden başlayacağını bildirdi, tüm taraflar ile diyaloğun sürdüğünü vurguladı.