Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası başlayan kaotik süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, tahliyelerin güvenliğin sağlanması ile yeniden başlayacağını bildirdi, tüm taraflar ile diyaloğun sürdüğünü vurguladı.