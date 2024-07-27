Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile bir araya geldi.
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