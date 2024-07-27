Video Haber Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü | Video

Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü | Video

27.07.2024 | 08:50

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü | Video 00:32
Dışişleri Bakanı Fidan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü | Video 27.07.2024 | 08:50
Gürz-2 operasyonunda 2’si turuncu 2’si gri kategoride olan 4 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01:46
“Gürz-2” operasyonunda 2’si turuncu 2’si gri kategoride olan 4 terörist etkisiz hale getirildi | Video 27.07.2024 | 08:50
Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü | Video 00:30
Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü | Video 27.07.2024 | 08:50
Hukuk tanımayan başkanın icraatlarından yeni görüntüler | Video 03:47
Hukuk tanımayan başkanın icraatlarından yeni görüntüler | Video 26.07.2024 | 16:59
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye sert tepki: Çağımızın Hitler’ini baş tacı yaptılar | Video 29:45
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: "Çağımızın Hitler'ini baş tacı yaptılar" | Video 26.07.2024 | 15:51
Başkan Erdoğan cuma namazını Taksim Camii’nde kıldı | Video 04:33
Başkan Erdoğan cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı | Video 26.07.2024 | 15:31
Muhsin Yazıcıoğlu’nun adli tıp raporu A Haber’de! Suikast iddiaları güçlendi | Video 13:58
Muhsin Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu A Haber'de! Suikast iddiaları güçlendi | Video 26.07.2024 | 14:45
Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Mohamad Hasan ile görüştü | Video 00:18
Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Mohamad Hasan ile görüştü | Video 26.07.2024 | 13:58
Bakan Bayraktar Rize’de yeni lokasyon keşfettik! | Video 00:58
Bakan Bayraktar "Rize'de yeni lokasyon keşfettik!" | Video 26.07.2024 | 10:54
Bakan Bayraktar’dan önemli açıklamalar! İşte yeni doğalgaz gemisinin ilk görüntüleri... | Video 35:05
Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar! İşte yeni doğalgaz gemisinin ilk görüntüleri... | Video 26.07.2024 | 10:51
Büyükçekmece’de kafede unutulan telefonu alıp giden çift kamerada 02:52
Büyükçekmece’de kafede unutulan telefonu alıp giden çift kamerada 26.07.2024 | 09:26
Bakan Yerlikaya: 41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen ‘Siberağ-2’ operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı | Video 01:13
Bakan Yerlikaya: “41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen ‘Siberağ-2’ operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı” | Video 26.07.2024 | 08:36
Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza! 01:23
Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza! 25.07.2024 | 21:22
Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri 04:00
Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri 25.07.2024 | 19:41
Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon! Sözcü TV’de skandal çağrı: Sokak savaşları başlar | Video 00:29
Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon! Sözcü TV'de skandal çağrı: "Sokak savaşları başlar" | Video 25.07.2024 | 11:09
TBMM’de yine DEM provokasyonu! Ali Bozan’dan hadsiz sözler 02:25
TBMM'de yine DEM provokasyonu! Ali Bozan'dan hadsiz sözler 24.07.2024 | 19:48
Moskova’daki bombalı saldırı böyle görüntülendi 00:39
Moskova'daki bombalı saldırı böyle görüntülendi 24.07.2024 | 18:29
Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim 04:40
Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim 24.07.2024 | 16:42
Hilal Kaplan | Riyakâr Fransızlar 02:50
Hilal Kaplan | Riyakâr Fransızlar 24.07.2024 | 16:37
Yavuz Donat | Akdeniz’de resmigeçit 09:01
Yavuz Donat | Akdeniz'de resmigeçit 24.07.2024 | 16:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA