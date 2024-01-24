Dışişleri Bakanı Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti | Video

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.