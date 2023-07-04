Video Haber Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç açıklaması! NATO'ya üye olabilir mi? | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç açıklaması! NATO'ya üye olabilir mi? | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç açıklaması! NATO'ya üye olabilir mi? | Video

04.07.2023 | 13:08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan 'İsveç NATO'ya üye olabilir mi?' sorusuna yanıt verdi.

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