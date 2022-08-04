Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili olarak, "Stratejik ortağımız Malezya'nın Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştük. Geçtiğimiz ay ülkemizi ziyareti sırasında aldığımız kararların takibini yaptık." şeklinde açıklamada bulundu.