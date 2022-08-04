Video Haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü | Video

04.08.2022 | 08:32

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü.

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