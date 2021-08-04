Video Haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video
04.08.2021 | 20:52

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 06:06
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarına ilişkin canlı yayında ortak açıklamada bulundu.

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