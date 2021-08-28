Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Ağrı’nın Diyandin ilçesinde bir çoban, arazide bulduğu bir cismi değerli bir madde sanarak eve götürdü. Evde açmaya çalıştığı cisim patlayınca hayatını kaybetti. Evin diğer üyeleri ise yaralı olarak kurtuldu.