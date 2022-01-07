Diyanet İşleri Başkan Erbaş’tan Sarıkamış şehitleri için dua | Video

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kars’ta kıldırdığı Cuma namazı öncesi hutbede Sarıkamış şehitleri için dua etti.