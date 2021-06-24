Diyanet'ten hac başvurusu kararı | Video

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığında toplanan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu’nun 2021 yılı hac ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı. Buna göre 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi.