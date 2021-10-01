Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti | Video 01.10.2021 | 15:33
09:52
00:36
50:04
01:07
10:47
05:27
İzmir Metro’ya grev kararı asıldı | Video 01.10.2021 | 14:05
03:55
Yeni yasama yılı başlıyor. Başkan Erdoğan, TBMM'de | Video 01.10.2021 | 13:55
01:30
FETÖ’nün adliye yapılanmasına darbe: 13 kişi itirafçı oldu | Video 01.10.2021 | 11:40
01:42
02:27
Mehmet Barlas | Erdoğan her şeyi açıklıyor 01.10.2021 | 10:59
02:25
Engin Ardıç | Müşkül mevki 01.10.2021 | 10:51
03:45
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı... 01.10.2021 | 10:33
06:01
SON DAKİKA: Eski Bakan Bülent Akarcalı vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı 01.10.2021 | 10:28
03:26
Son dakika! Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti | Video 01.10.2021 | 10:05
08:29
03:14
01:17
Deniz Taksi ücretleri belirlendi! Üsküdar-Eminönü arası 250 TL | Video 30.09.2021 | 22:37
00:52
Feribotta korku dolu anlar | Video 30.09.2021 | 22:35
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir ve Hakkari illerinde PKK'nın kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Bismil ilçe merkezli PKK/KCK terör örgütünün kurye iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve gözaltı sayısının artmasının beklendiği belirtildi.