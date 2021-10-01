Video Haber Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe | Video
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe | Video

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe | Video

01.10.2021 | 14:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti | Video 01:12
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti | Video 01.10.2021 | 15:33
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütlere karşı her zaman gençleri bilinçlendirmiştir | Video 09:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütlere karşı her zaman gençleri bilinçlendirmiştir" | Video 01.10.2021 | 15:08
Başkan Erdoğan: 2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz | Video 00:36
Başkan Erdoğan: "2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz" | Video 01.10.2021 | 15:20
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de yeni anayasa mesajı: En güzel 2023 hediyesi olacaktır | Video 50:04
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa mesajı: "En güzel 2023 hediyesi olacaktır" | Video 01.10.2021 | 15:08
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe | Video 01:07
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe | Video 01.10.2021 | 14:43
TBMM Başkanı Şentop, Meclis’in açılışında konuştu Mavi Vatan’da gözü olanları defederiz | Video 10:47
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in açılışında konuştu "Mavi Vatan'da gözü olanları defederiz" | Video 01.10.2021 | 14:14
İzmir Metro’ya grev kararı asıldı | Video 05:27
İzmir Metro’ya grev kararı asıldı | Video 01.10.2021 | 14:05
Yeni yasama yılı başlıyor. Başkan Erdoğan, TBMM’de | Video 03:55
Yeni yasama yılı başlıyor. Başkan Erdoğan, TBMM'de | Video 01.10.2021 | 13:55
FETÖ’nün adliye yapılanmasına darbe: 13 kişi itirafçı oldu | Video 01:30
FETÖ’nün adliye yapılanmasına darbe: 13 kişi itirafçı oldu | Video 01.10.2021 | 11:40
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı hakkında açıklama 01:42
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı hakkında açıklama 01.10.2021 | 11:01
Mehmet Barlas | Erdoğan her şeyi açıklıyor 02:27
Mehmet Barlas | Erdoğan her şeyi açıklıyor 01.10.2021 | 10:59
Engin Ardıç | Müşkül mevki 02:25
Engin Ardıç | Müşkül mevki 01.10.2021 | 10:51
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici vefat eden Oğuzhan Asiltürk’ü anlattı... 03:45
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı... 01.10.2021 | 10:33
SON DAKİKA: Eski Bakan Bülent Akarcalı vefat eden Oğuzhan Asiltürk’ü anlattı 06:01
SON DAKİKA: Eski Bakan Bülent Akarcalı vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı 01.10.2021 | 10:28
Son dakika! Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti | Video 03:26
Son dakika! Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti | Video 01.10.2021 | 10:05
Şair Nurullah Genç’ten ders niteliğinde anı: Kendi değerlerini merak etmeyen yüz binlerce insan yetiştirdik | Video 08:29
Şair Nurullah Genç'ten ders niteliğinde anı: Kendi değerlerini merak etmeyen yüz binlerce insan yetiştirdik | Video 01.10.2021 | 00:22
Denizli Büyükşehir’den şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz: ‘Vatan size minnettar’ | Video 03:14
Denizli Büyükşehir'den şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz: ‘Vatan size minnettar’ | Video 30.09.2021 | 23:29
Deniz Taksi ücretleri belirlendi! Üsküdar-Eminönü arası 250 TL | Video 01:17
Deniz Taksi ücretleri belirlendi! Üsküdar-Eminönü arası 250 TL | Video 30.09.2021 | 22:37
Feribotta korku dolu anlar | Video 00:52
Feribotta korku dolu anlar | Video 30.09.2021 | 22:35
30 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 01:55
30 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 30.09.2021 | 22:25

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir ve Hakkari illerinde PKK'nın kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Bismil ilçe merkezli PKK/KCK terör örgütünün kurye iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve gözaltı sayısının artmasının beklendiği belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA