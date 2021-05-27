Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi! | Video
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Diyarbakır'da, bombalı araçla eylem hazırlığındaki terörist, polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu engellendi. Eylem hazırlığındaki terörist gözaltına alınırken, bomba imha uzmanlarınca patlayıcının imha anı ise kameraya yansıdı.