Video Haber Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi! | Video

Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi! | Video

Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi! | Video
27.05.2021 | 22:45

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Diyarbakır'da, bombalı araçla eylem hazırlığındaki terörist, polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu engellendi. Eylem hazırlığındaki terörist gözaltına alınırken, bomba imha uzmanlarınca patlayıcının imha anı ise kameraya yansıdı.

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