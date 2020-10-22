Diyarbakır'da hareketli saatler! Polisler HDP İl Başkanlığı'nda... | Video
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor. Öte yandan Diyarbakır'da HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.