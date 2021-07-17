Video Haber Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme
17.07.2021 | 16:18

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Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi Vali Münir Karaloğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile birlikte helikopterle kent trafiğini havadan denetledi. Vali ve beraberindekiler daha sonra, yol denetimine katılarak, vatandaşların bayramını kutlayıp uyarılarda bulundular.

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Denetim ve uygulamalarının ardından açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, 1.5 yıldır pandemi dolayısıyla insanların tatile gidemediğini belirterek, bu bayramda bütün tedbirlerin kaldırıldığını anımsattı. Bütün tedbirlerin kaldırıldığı pandemiden sonraki ilk bayram olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Bütün Türkiye'de hem tatil bölgelerinde hem insanların memleketine gitme konusunda bir yoğunluk yaşayacağımızı ön görüyorduk. Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yollarda denetimler olacak. Bütün maksadımız amacı vatandaşımızı trafik kurallarına uyma noktasında uyarmak onların bayram sevincini yaşamaları için yapmış oldukları seyahati acıya dönüşmemesine engel olmaktır. Biz de bugün il Jandarma komutanımız il emniyet müdürümüz ve ilgili şube müdürlerimiz ile beraber önce havadan helikopterle ana güzergahlarda bir denetim yaptık havadan hem Elazığ istikametinde Şanlıurfa istikametinden Mardin istikametinde ve Silvan-Bitlis istikametindeki yollarımızda havadan bir denetim yaptık. Şunu gördük şu anda Diyarbakır'da yönetilemeyecek bir trafik yoğunluğu yok" dedi.

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