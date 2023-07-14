Diyarbakır’da pamuk fabrikasında yangın: Zarar 100 milyon TL | Video
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir tekstil fabrikasında preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu ambarda çıkan yangında 6 blok küle döndü.
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