Video Haber Diyarbakır'da "Teröre geçit yok" yürüyüşü | Video
Diyarbakır'da

Diyarbakır'da "Teröre geçit yok" yürüyüşü | Video

27.12.2021 | 11:42

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Diyarbakır'da, evlat nöbeti tutan aileleri ile sivil toplum kuruluşları, teröre geçit yok yürüyüşü yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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