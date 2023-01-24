Diyarbakır’da zincirleme kaza: 1 polis hayatını kaybetti! 1’i polis 4 kişi yaralandı | Video
Diyarbakır’da zincirleme kaza: 1 polis hayatını kaybetti! 1’i polis 4 kişi yaralandı.
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