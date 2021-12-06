Doğal gaz faturası müjdesi sonrası Üsküdar sokakları: Sağ olun başkanım! | Video

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Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca öğrenci evlerinde kalan öğrencilerin doğal gaz faturalarını Üsküdar Belediyesi’nin ödeyeceğinin müjdesini veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ilçe sokaklarında öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor. Başkan Türkmen ilçe sokaklarını gezerken bir üniversite öğrencisiyle karşılaşmasında gerçekleşen sohbetin görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak, “Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında öğrenci evlerinin doğalgaz faturasını belediye olarak biz ödeyeceğiz dedikten sonra Üsküdar sokaklarında durum bu :)” dedi. İşte doğal gaz faturasının ödeneceği müjdesi sonrası üniversite öğrencisinin mutluluğu...