Doğu Anadolu'da karla mücadele! Ekiplerin kar mesaisi devam ediyor | Video

Tüm yurtta kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Siirt'te de yoğun kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yollar için çalışma başlattı. Meteoroloji Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.