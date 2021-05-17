Video Haber Doğu Kudüs'te sinagogda ayin sırasında oturma yerleri çöktü: 60 yaralı | Video

Doğu Kudüs'te sinagogda ayin sırasında oturma yerleri çöktü: 60 yaralı | Video

Doğu Kudüs'te sinagogda ayin sırasında oturma yerleri çöktü: 60 yaralı | Video
17.05.2021 | 01:29

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ultra-Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogdaki oturma yerlerinin ayin sırasında çökmesi sonucu 60 kişi yaralandı.

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