Video Haber Doğubayazıt'a 13 buçuk milyon Euro’luk dev yatırım | Video
Doğubayazıt'a 13 buçuk milyon Euro’luk dev yatırım | Video

Doğubayazıt'a 13 buçuk milyon Euro’luk dev yatırım | Video

07.07.2023 | 14:35

Doğubayazıt Belediyesi Avrupa Birliği Hibe programı ile 13 buçuk milyon Euro’luk proje sayesinde kentin en büyük sorunlarına çözüm bulacak.

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Doğubayazıt Belediyesi'nin en büyük projeleri arasında olan, Avrupa birliği destekli ve yaklaşık 13 buçuk Euro olan. kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi, Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın girişimleri sonucu onaylandı. İlçenin en büyük sorunlarını çözme noktasında atılan bu büyük adım ile 42 kilometre kanalizasyon, 33 kilometre atık su ev bağlantısı, 10 kilometre yağmur suyu boru hattı ve günlük 19 bin metreküp atık su arıtma tesisi inşaatı yapımı ile vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

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