Video Haber Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video
Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video

Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video

21.07.2023 | 22:40

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

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