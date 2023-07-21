Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.
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