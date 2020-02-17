Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı | Video
VAN'ın Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş (39), karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. O zorlu yolcuğu saniye saniye görüntülendi.
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