Video Haber Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı | Video

Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı | Video

Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı | Video
17.02.2020 | 17:04

VAN'ın Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş (39), karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. O zorlu yolcuğu saniye saniye görüntülendi.

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