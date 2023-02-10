Doğum yapacağı hastane hasar görünce İstanbul'a getirildi | Video

Deprem sırasında doğum yapacağı hastane hasar gören anne Sonay Arpacı ve baba Faruk Arpacı AFAD’a ait uçak ile İstanbul’a getirildi. Anne Arpacı’nın sezaryen operasyonu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.