Dolandırıcıyı öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını da vurunca ortaya çıktı | Video

Ankara'da, dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşını öldüren, bir arkadaşını yaralayan ve yakalandıktan sonra kendisini dolandıran kişiyi de geçen hafta öldürdüğünü itiraf eden Sinan Bayat'ın (70) emniyetteki sorgusu sürüyor.