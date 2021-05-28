Dolar üzerinden yeni operasyon mu yapılıyor? | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın ilk çeyreği için yüzde 6 büyüme beklendiğini belirtirken, erken seçim çağrıları ve dış basının manipülasyonları yine devrede… Söz konusu senaryonun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesi öncesi sahnelenmesi ise dikkat çekti. Peki dolar üzerinden yeni bir operasyon mu yapılıyor? Yine hedef ekonomi mi? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…