Dostluğa ‘şemsiyeli’ koruma | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yağmur altında uğurlandı. Erdoğan’a eşlik ederken Bahçeli’nin ıslandığını fark eden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın, MHP liderini yağmurdan korumak için verdiği mücadele ise kameralara böyle yansıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmesinin ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sağanak altında Erdoğan'ı uğurlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ıslanmaması için şemsiye uzattı.



'RAHMETLE GELDİK'

Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile önceki gün Ankara'da bir araya gelmişti. Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak "Elhamdülillah rahmetle geldik." demişti.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurlayan Bahçeli'nin yağmurda ıslandığını fark eden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan, şemsiyeyi Bahçeli'ye tuttu. Anbean kaydedilen görüntülerde, Hasan Doğan'ın hızlı adımlarla MHP liderini yağmurdan korumaya çalışması dikkat çekti.