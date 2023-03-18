DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 2023 seçimleri mesajı: Tercihimiz istikrar olacak | VİDEO HABER
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Önder Aksakal, 2023 seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını belirtti. Türkiye'nin büyük bir küresel kıskacın içerisinde olduğunu ifade eden Aksakal, "Macera arama noktasında değiliz. DSP'nin tercihi istikrar yönünde olacaktır" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:20
02:49
Tarsus'ta çalınan traktör Adana'da bulundu | Video 17.03.2023 | 23:11
01:10
04:21
00:54
Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı | Video 17.03.2023 | 19:54
00:43
Depremzede minik yüreğe doğum günü sürprizi | Video 17.03.2023 | 18:14
09:54
SON DAKİKA! Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay! | Video 17.03.2023 | 18:02
19:12
00:39
00:15
01:38
05:23
02:09
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi | Video 17.03.2023 | 15:19
07:44
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Masada NATO üyeliği var | Video 17.03.2023 | 15:14
00:44
03:42
06:10
06:30
HDP ile görüşme neden ertelendi? Kılıçdaroğlu HDP’ye ne vadediyor? | Video 17.03.2023 | 10:30
03:22