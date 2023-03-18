Video Haber DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 2023 seçimleri mesajı: Tercihimiz istikrar olacak | VİDEO HABER
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 2023 seçimleri mesajı: Tercihimiz istikrar olacak | VİDEO HABER

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 2023 seçimleri mesajı: Tercihimiz istikrar olacak | VİDEO HABER

18.03.2023 | 04:03

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Önder Aksakal, 2023 seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını belirtti. Türkiye'nin büyük bir küresel kıskacın içerisinde olduğunu ifade eden Aksakal, "Macera arama noktasında değiliz. DSP'nin tercihi istikrar yönünde olacaktır" dedi.

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