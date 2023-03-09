DSP'den açıklama "Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyoruz" | Video
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini açıkladı.
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