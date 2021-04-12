Dükkanında boynundan vurulan genç kurtarılamadı | Video

Niğde’de sebebi henüz belli olmayan nedenle çıkan tartışma sonucu silahla yaralanan 33 yaşındaki Bilal D. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Niğde Eski Sanayi sitesi Çıraklık okulu yanında meydana geldi. Demirci dükkanına gelen O.A. ve K.A. iddiaya göre Bilal D.’ye silahla ateş etti.