Dün FETÖ medyasının yaptıklarını bugün CHP medyası mı yapıyor? | Video

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Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konuyu A Haber'de değerlendirdi.