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OTOMATİK OYNAT
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Taksim'de sessiz 1 Mayıs | Video 01.05.2020 | 14:18
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İstanbul'da sokak sokak corona virüsün yoğun olduğu ilçeler... | Video 01.05.2020 | 14:15
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Dünya genelinde corana virüs salgınında son durum! | Video 01.05.2020 | 14:13
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1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? İlk 1 Mayıs nerede, nasıl kutlandı? | Video 01.05.2020 | 12:38
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Tunceli'de aç kalan vaşak yakaladığı kediyi yemek için böyle götürdü | Video 01.05.2020 | 12:17
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Corona virüsü (Covid19) hastası erkeklere kadınlık hormonu şoku | Video 01.05.2020 | 11:35
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Çin'den dünyaya yayılan ölümcül salgın hastalık yeni tip corona virüse karşı tüm ülkelerin çeşitli tedbirleri devam ederken, vakalar da artmaya devam ediyor. İşte dünya genelinde corona virüs salgınında son durum...