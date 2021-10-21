Dünya yüksek enflasyonla mücadele ediyor | Video

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Buzdolabı geri dönüşüm deposunda büyük yangın | Video 21.10.2021 | 17:56
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de kafede vatandaşlarla sohbet etti 21.10.2021 | 16:20
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Haşmet Babaoğlu | Ne garip dünya! 21.10.2021 | 13:59
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Yavuz Donat | Karikatürlü korona uyarısı 21.10.2021 | 13:56
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Mahmut Övür | Güneştekin Kürtler ve Beyaz Türkler 21.10.2021 | 13:55
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Mehmet Barlas | Irak ve Suriye’de harekât 21.10.2021 | 11:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
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Engin Ardıç | Dank etti 21.10.2021 | 10:16
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İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı | Video 21.10.2021 | 09:18
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Avrupa’da enerjiyle birlikte sıkıntının boyutu büyüyor! | Video 20.10.2021 | 18:40
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı | Video 20.10.2021 | 18:23
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TÜSİAD'ın "Vesayetli Yıllar" özlemi | Video 20.10.2021 | 16:33
Dünya yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Detaylar A Haber'de...