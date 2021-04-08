Video Haber Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video

Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video

Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video
08.04.2021 | 22:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 01:17
Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 08.04.2021 | 22:41
Göksu: CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor | Video 00:21
Göksu: CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor | Video 08.04.2021 | 21:39
Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti | Video 00:46
Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti | Video 08.04.2021 | 19:56
Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü | Video 00:45
Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü | Video 08.04.2021 | 19:53
Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video 00:25
Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video 08.04.2021 | 19:48
Ankara’da “Kızılırmak suyu” tartışması… “Kızılırmak’ın suyu zehirli” polemiği | Video 01:36
Ankara’da “Kızılırmak suyu” tartışması… “Kızılırmak’ın suyu zehirli” polemiği | Video 08.04.2021 | 19:41
İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu | Video 00:57
İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu | Video 08.04.2021 | 18:39
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık ‘Yumurtacı Coşkun’ diyecekler! | Video 00:53
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık ‘Yumurtacı Coşkun’ diyecekler! | Video 08.04.2021 | 18:24
Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video 02:26
Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video 08.04.2021 | 18:11
Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video 01:19
Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video 08.04.2021 | 17:16
Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video 00:25
Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video 08.04.2021 | 17:03
Mahmut Övür | ABD Büyükelçiliği, Montrö için kimlerle görüştü? 04:22
Mahmut Övür | ABD Büyükelçiliği, Montrö için kimlerle görüştü? 08.04.2021 | 15:56
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı 05:54
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı 08.04.2021 | 14:51
Okan Müderrisoğlu | Asli gündem mi demiştiniz! 04:19
Okan Müderrisoğlu | Asli gündem mi demiştiniz! 08.04.2021 | 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Megabank fikri yapılabilir 05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir" 08.04.2021 | 12:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 14:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 08.04.2021 | 12:36
Yavuz Donat | Manşet... Şehzadeler şehrinden 05:01
Yavuz Donat | Manşet... Şehzadeler şehrinden 08.04.2021 | 11:54
Haşmet Babaoğlu | Hepsi sadece vesayetçi! 02:55
Haşmet Babaoğlu | Hepsi sadece vesayetçi! 08.04.2021 | 11:49
Mehmet Barlas | Siyasette 2023 seçimlerine kadar sürecek bir sertlik başlıyor 02:19
Mehmet Barlas | Siyasette 2023 seçimlerine kadar sürecek bir sertlik başlıyor 08.04.2021 | 11:00
Engin Ardıç | Saltanat 03:44
Engin Ardıç | Saltanat 08.04.2021 | 10:55

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Bayraktar TB3'lerin yuvası olacak TCG Anadolu'yu ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, "Mavi Vatan'da daha güçlü olacağız!" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA