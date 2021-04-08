Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video
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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Bayraktar TB3'lerin yuvası olacak TCG Anadolu'yu ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, "Mavi Vatan'da daha güçlü olacağız!" dedi.