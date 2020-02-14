Dünya'da 'koronavirüs'ten bin 384 ölüm!

Covid-19 olarak adlandırılan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı bin 384 ölümü bulurken virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851'e yükseldi.