Dünyada popüler kültürün lideri kim olacak? Türkiye dizileri ile öne çıkıyor! İşte Türk dizileri hakkında kısa bir soru turu...

'Yeni dünya düzeni kuruluyor' Son zamanlarda bu ifadeyi çok sık duyuyorsunuzdur. 'Yeni dünya düzeni kuruluyor' derken Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve Avrupa ülkeleri arasındaki rekabetten bahsediyoruz. 'Dünyanın Konuşmadıkları' programının Bu bölümümüzde bu yarışın popüler kültür ayağına bakacağız. ABD ile Çin arasında beyaz perdede yaşanan sıkı rekabeti ele alacağız. Tabii ki dizilerle bir atılım içerisinde olan Türkiye’nin de küresel çapta popüler kültürdeki etkisine de bakacağız. Bu yarışı konu hakkındaki 4 uzman isimle de konuştuk. Ama önce gelin haberimize Türk dizileri hakkında kısa bir soru turuyla başlayalım... Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları'nda dünyada da ilgi gören Türk dizileri ile ilgili bilinmeyenleri paylaştı...