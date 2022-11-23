Video Haber Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi | Video
Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi | Video

Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi | Video

23.11.2022 | 23:04

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 Astronot Eğitim Sınıfı’na dünyanın ilk engelli astronotunu seçerek, "para-astronot" adını verdi.

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