'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken polise tekme attı... O anlar kamerada | Video

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kaçarken tekme atıp polisin dengesini kaybetmesine ve silahını kontrollü bir şekilde bırakmasına neden olan şüpheli yakalandı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.