Duraklayan araca çarpıp devrildi: O anlar kamerada | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç, duraklayan bir diğer hafif ticari araca çarpıp devrildi. Yan vaziyette duran aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, hafif ticari aracın duraklayan başka bir hafif ticari araca çarpıp devrildiği görülüyor.
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