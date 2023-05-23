Duran Kalkan’ın yakın korumasının 14 Mayıs seçimlerinde HDP için sandık müşahitliği yaptığı ortaya çıktı! | Video
Terörist başı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan şahsın, 14 Mayıs seçimlerinde HDP için sandık müşahitliği yaptığı ortaya çıktı.
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