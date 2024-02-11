Video Haber Düzce'de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı
Düzce'de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı

Düzce'de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı

11.02.2024 | 22:52

Düzce’de tıra arkadan çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düzce’de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı 02:32
Düzce'de tıra çarpan cip hurdaya döndü: 2 yaralı 11.02.2024 | 22:52
CHP’li Yılmaz Büyükerşen’den Osmanlı Düşmanlığı: Padişah ve Şehzadelere yönelik hadsiz sözler 00:51
CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı Düşmanlığı: Padişah ve Şehzadelere yönelik hadsiz sözler 11.02.2024 | 21:59
AK Partili Yeniay’dan Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin açıklama | Video 10:17
AK Partili Yeniay'dan Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin açıklama | Video 11.02.2024 | 21:29
Ayaydın, “Protokolde değil halkın masasında olacağız 00:58
Ayaydın, “Protokolde değil halkın masasında olacağız" 11.02.2024 | 20:21
Şüpheli çanta tramvay seferlerini aksattı 01:10
Şüpheli çanta tramvay seferlerini aksattı 11.02.2024 | 18:21
Devlet Bahçeli: CHP yönetimi PKK’nın eline geçmiştir | Video 17:57
Devlet Bahçeli: "CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir" | Video 11.02.2024 | 14:45
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki! Kandil’deki terör baronlarından medet umdular | Video 43:51
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki! "Kandil'deki terör baronlarından medet umdular" | Video 11.02.2024 | 14:33
Murat Kurum: Bu şehre, kasten 5 yıl kaybettirenlerden olmayacağız | Video 16:47
Murat Kurum: "Bu şehre, kasten 5 yıl kaybettirenlerden olmayacağız" | Video 11.02.2024 | 08:27
Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı 00:16
Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı 10.02.2024 | 22:37
AK Partili Aziz Yeniay AHaber’e konuştu: Küçükçekmece’deki saldırı nasıl gerçekleşti? 12:11
AK Partili Aziz Yeniay AHaber'e konuştu: Küçükçekmece'deki saldırı nasıl gerçekleşti? 10.02.2024 | 22:14
Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a centilmenlik dersi! 01:07
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a centilmenlik dersi! 10.02.2024 | 19:34
Başkan Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü 03:23
Başkan Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü 10.02.2024 | 18:24
AK Parti programına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO HABER 01:36
AK Parti programına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO HABER 10.02.2024 | 18:57
Melih Altınok | DEM, Başak Demirtaş fırsatını kaçırdı 05:10
Melih Altınok | DEM, Başak Demirtaş fırsatını kaçırdı 10.02.2024 | 16:59
Salih Tuna | Kaçış yok 03:22
Salih Tuna | Kaçış yok 10.02.2024 | 16:57
Mahmut Övür | DEM Parti’de ne oluyor? 04:31
Mahmut Övür | DEM Parti'de ne oluyor? 10.02.2024 | 16:55
Burhanettin Duran | Putin, Guterres ve sürüklendiğimiz kaos çağı 05:36
Burhanettin Duran | Putin, Guterres ve sürüklendiğimiz "kaos çağı" 10.02.2024 | 16:52
Milli Savunma Bakanı Güler’in acı günü | Video 06:40
Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü | Video 10.02.2024 | 16:31
Cumhur İttifakı İBB Başkanı Adayı Murat Kurum, Kadıköy’de STK temsilcileriyle bir araya geldi | Video 05:18
Cumhur İttifakı İBB Başkanı Adayı Murat Kurum, Kadıköy'de STK temsilcileriyle bir araya geldi | Video 10.02.2024 | 16:07
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Zonguldak İlçe Belediye Başkan adayları | Video 39:26
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Zonguldak İlçe Belediye Başkan adayları | Video 10.02.2024 | 14:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA