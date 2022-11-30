Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Düzceli gençten Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş | Video 30.11.2022 | 18:29
02:24
01:43
Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de çağrıda bulundu: 'Benimle misiniz?' 30.11.2022 | 16:40
03:50
Melih Altınok | Yok mu Ayşe'yi burslu okutacak bir tıp fakültesi? 30.11.2022 | 16:30
02:34
Mehmet Barlas | Temel Karamollaoğlu'nu uyutan anayasa taslağı! 30.11.2022 | 16:26
09:16
01:53
MSB görüntüleri paylaştı: Mehmetçik terör inlerine böyle girdi | Video 30.11.2022 | 14:00
33:54
12:04
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üste üste 9 çeyrek büyüdü | Video 30.11.2022 | 12:36
01:05
Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü | Video 30.11.2022 | 09:58
02:18
07:40
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan operasyon açıklaması | Video 30.11.2022 | 08:57
01:00
Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 29.11.2022 | 23:46
03:18
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü...Kaza anı kamerada: 2 yaralı | Video 29.11.2022 | 23:20
01:16
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 29.11.2022 | 23:17
00:12
Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video 29.11.2022 | 23:10
01:33
Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 22:45
00:31
05:28
01:12
5 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı | Video 29.11.2022 | 18:26
Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Düzce'ye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, esnaf ziyaretinde bir gençle yaşadığı diyalog şaşırttı.