Video Haber Ege'de büyük deprem bekleniyor mu? İzmir'de meydana gelen deprem nasıl değerlendiriliyor? | Video

Ege'de büyük deprem bekleniyor mu? İzmir'de meydana gelen deprem nasıl değerlendiriliyor? | Video

Ege'de büyük deprem bekleniyor mu? İzmir'de meydana gelen deprem nasıl değerlendiriliyor? | Video
17.07.2020 | 11:42

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy dün İzmir’de yer alan 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Ege’de daha büyük bir deprem olur mu? Bu deprem ne anlama geliyor? İşte soruların cevapları…

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