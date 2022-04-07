Eğitimcilerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 60 yıllık hayali gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "351 bin yeni derslik inşa ederek okullarımıza 729 bin öğretmen atayarak kalabalık sınıf sorununa son verdik. Görevdeki öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı." ifadelerini kullandı.